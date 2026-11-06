Antonelli reina en las segundas prácticas del GP de Brasil

El flamante campeón de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, realizó este viernes el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, en el circuito de Interlagos en Sao Paulo.

A bordo de su monoplaza Mercedes, el prodigio italiano dominó la segunda sesión desde el inicio y acabó realizando el mejor tiempo del día (1:10.763).

Este viernes fue el regreso a la pista de Antonelli tras convertirse en México, el domingo, en el campeón más joven de la máxima categoría del automovilismo, con 20 años y 68 días.

Superó por un segundo el registro del monarca de la Gran Carpa en 2025, el británico Lando Norris, quien fue el más veloz en las primeras prácticas de este viernes con un tiempo de 1:11.717.

El propio Norris, de McLaren, marcó el segundo tiempo más rápido de la segunda sesión, con 1:11.016, seguido del neerlandés de Red Bull, Max Verstappen (1:11:022).

"En la primera sesión de entrenamientos libres estuvimos bastante cómodos al ritmo de los mejores. En la segunda quizá nos costó un poco más igualar el ritmo de Mercedes, pero creo que ha sido un buen comienzo del fin de semana", dijo Norris.

El británico Lewis Hamilton logró el sexto puesto, por delante de su compañero Charles Leclerc, con quien protagoniza una tensa pugna interna en Ferrari.

El brasileño Gabriel Bortoleto finalizó octavo con su Audi, mientras que Rafael Câmara, de Haas, en su segunda participación en una sesión de F1, terminó en el puesto 16.

- El debut de Câmara -

Câmara debutará en un Gran Premio el domingo, en reemplazo del francés Estéban Ocon, fulminado por la escudería estadounidense tras la carrera en México la semana pasada.

Durante la sesión hubo algunas salidas de pista y momentos de tensión, especialmente cuando Leclerc estuvo cerca de chocar tras encontrarse con el joven piloto brasileño.

"Llegar a la F1 es muy emocionante, ver a la multitud gritando. Es mi primera vez en Interlagos. He intentado conocer mejor el circuito, que es muy agradable, y acostumbrarme a la velocidad y al coche para el resto del fin de semana", comentó Câmara.

Por su parte, el piloto argentino de Alpine Franco Colapinto terminó undécimo, a 1 segundo y 233 milésimas de Antonelli.

"Está todo muy apretado. En cuanto a la velocidad del auto estamos bien; balance y consistencia faltan", analizó el argentino al concluir la segunda sesión de entrenamientos libres.

- Mercedes busca doblete -

La previsión de lluvia condicionó las estrategias de los equipos durante la segunda sesión de prácticas, aunque solo cayó una ligera llovizna y la pista permaneció seca.

Este sábado se realizará la tercera sesión de entrenamientos libres, a partir de las 14H30 GMT. A las 18H00 GMT tendrá lugar la sesión de clasificación.

Con Antonelli ya campeón, la escudería Mercedes aspira a lograr este domingo en Brasil el doblete conquistando el título de constructores.

La marca alemana necesita sumar tres puntos más que Ferrari en Interlagos para volver a alzar un título que no logra desde 2021.

Mercedes domina el campeonato de escuderías con 630 puntos, por 504 de Ferrari, la única marca que le puede arrebatar el título de constructores.

La carrera del GP de Sao Paulo será el domingo a las 17H00 GMT.