Antonelli logra la pole del GP de Mónaco delante de Verstappen

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) saldrá el domingo desde la pole position del Gran Premio de Mónaco, sexta cita de las veintidós de la temporada de Fórmula 1, después de haber dominado la sesión de clasificación este sábado en las calles del Principado.

El líder del Mundial, que logra su cuarta pole en seis Grandes Premios esta temporada, superó en la sesión al cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari).

"Di una de esas vueltas que se puede decir que son mágicas. Fue bien de principio a fin, es increíble. Ha sido un pulso difícil contra Max. Gracias a todo mi equipo, ayer (viernes, en los ensayos libres) estábamos un poco por detrás y hoy (sábado) hemos logrado encontrar esas décimas que nos faltaban", afirmó el italiano.

Antonelli dominó a Verstappen por apenas 43 milésimas de segundo.

El piloto local de este Gran Premio, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tuvo que contentarse con el cuarto puesto.

Un día después de su accidente en la primera sesión de los ensayos libres, el francés Isack Hadjar (Red Bull) confirmó su capacidad de reacción al conseguir el quinto lugar de la parrilla, delante del Mercedes de George Russell, que una vez más decepcionó.

Los McLaren del australiano Oscar Piastri y el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris, terminaron séptimo y octavo, respectivamente, delante del francés Pierre Gasly (Alpine) y del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), que completaron el Top 10.