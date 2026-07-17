Antonelli domina los segundos ensayos libres del GP de Bélgica

El italiano Kimi Antonelli hizo honor a su estatus de líder del Mundial de F1 consiguiendo el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Bélgica, este viernes en Spa-Francorchamps.

El joven piloto de Mercedes fue el único en bajar de la barrera de 1 minuto y 46 segundos en una vuelta (1:45.944), en el circuito más largo de la temporada (7,004 km).

Superó en la hoja de cronos de la sesión al británico Lando Norris (McLaren) en casi dos décimas de segundo, y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en cuatro décimas.

La segunda sesión de los libres en Spa se vio interrumpida unos minutos por dos banderas rojas: la primera después de que fuera proyectada grava al asfalto después de que un coche diera una curva demasiado abierta, y la segunda después de una salida de pista del francés Pierre Gasly, que dañó el alerón trasero de su Alpine.

Otro dato destacado de la sesión fue la diferencia amplia entre compañeros del mismo equipo, con Antonelli distanciando a George Russell (8º) en más de 1.2 segundos, o Norris bastante mejor que Oscar Piastri (6º), por siete décimas.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) tuvo un meritorio quinto puesto, igual que el argentino Franco Colapinto (Alpine), séptimo y que aspira a entrar en los puntos el domingo, día que la selección de fútbol de su país jugará la final del Mundial ante España.

Hadjar, sin embargo, sabe que arrancará último la carrera del domingo por tener que cumplir una penalización por un cambio de motor.

Norris también saldrá retrasado en la carrera, ya que debe cumplir una penalización de diez puestos en la parrilla después de haber instalado una cuarta batería en su coche, superando el máximo autorizado de tres por temporada.

. Resultados de la segunda sesión de ensayos libres del GP de Bélgica:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:45.944 (17 vueltas)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:46.134 (18)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:46.416 (21)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:46.691 (16)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:46.714 (20)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:46.926 (11)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:47.147 (20)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:47.229 (20)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:47.294 (20)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:47.434 (16)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:47.468 (18)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:47.792 (16)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:47.952 (17)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:47.958 (19)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:48.019 (19)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:48.256 (19)

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:48.333 (16)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:48.955 (15)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:49.199 (19)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:49.596 (20)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:51.131 (17)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:51.418 (19)

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