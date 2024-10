Ante un ‘viejo conocido’

Dos derrotas en dos partidos, ese fue el saldo de la Selección Mayor de fútbol de Panamá tras su ‘gira norteamericana’, que los enfrentó a Estados Unidos -EEUU- (2-0) y Canadá (2-1), en amistosos de la Fecha FIFA de octubre.

No todo es negativo, se vio la idea de juego del equipo y probar a ciertos jugadores. Todo con un objetivo mayor: los cuartos de final de la Liga de Naciones 2024/25 de Concacaf.

En esa fase, la ‘Sele’ se enfrentará a Costa Rica, con la convicción de avanzar al ‘Final Four’ que se jugará en marzo de 2025, en EEUU. También, los ganadores de estos cuartos se clasificarán para la Copa Oro del próximo año.

“Otra vez toca competir e intentar meternos por tercer año consecutivo en el Final Four“, señaló el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen.

Canaleros y costarricenses repiten así el cruce de hace un año. En noviembre pasado, fueron dos victorias para los pupilos de Christiansen: Un 0-3 en la ida, y 3-1 en la vuelta.

Ahora, las series de cuartos, donde también están: EEUU vs Jamaica; Canadá vs Surinam; y México vs Honduras, serán de ida y vuelta durante la Fecha FIFA de noviembre.

El primer partido entre ticos y panas se jugará el martes 14 de noviembre en Costa Rica, mientras que el partido de vuelta será el lunes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la Ciudad de Panamá.