Andrey Rublev gana el torneo ATP 250 de Bastad contra el defensor Luciano Darderi

El ruso Andrey Rublev, número 16 del ranking mundial, se impuso el domingo 6-4, 6-3 en la final del torneo ATP 250 sobre tierra batida de Bastad, Suecia, contra el defensor del título Luciano Darderi.

Ya vencedor de Bastad en 2023 y cabeza de serie N.1 este año, Rublev ganó este domingo el 18º título de su carrera, el primero desde su victoria hace 17 meses del ATP 500 de Doha sobre pista dura, en febrero de 2025.

El ruso logró de paso un nuevo título de tierra batida, superficie en la que no ganaba desde el Masters 1000 de Madrid de 2024.

Darderi, número 18 del mundo, mostró rápidamente señales de frustración durante la final, sufriendo un break en su último servicio del primer set y otro en el primero de la segunda manga.