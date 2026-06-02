Andreeva, primera clasificada para semifinales de Roland Garros

La joven tenista rusa Mirra Andreeva (19 años y N.8 de la WTA) se convirtió en la primera semifinalista de la presente edición de Roland Garros tras imponerse a la veterana rumana Sorana Cirstea (N.18) por un claro 6-0 y 6-3.

La jugadora entrenada por la española Conchita Martínez no necesitó ni una hora de partido (57 minutos) para deshacerse de Cirstea en el primer partido de la Philippe Chatrier, bajo techo esta vez por la lluvia caída en París en las últimas horas, luego de varios días de calor sofocante.

Con esta victoria, Andreeva repite su mejor resultado en el torneo parisino, las semifinales en 2024. El año pasado quedó apeada una ronda antes, en cuartos.

Es la 34ª victoria de la rusa esta temporada (récord en el circuito WTA), que está realizando una gran gira en tierra, con un título en Linz, una final en Madrid, semifinales en Sttutgart y cuartos en Roma.

Cirstea, de 36 años y que esta temporada está jugando muy bien, coincidiendo con el anuncio de que colgará la raqueta al final de año, poco pudo hacer ante el empuje de su joven rival, que cerró la primera manga con un rosco en apenas 22 minutos.

En el segundo set ofreció algo más de resistencia, rompiendo incluso una vez el servicio de Andreeva, pero ésta finiquitó el partido con tres breaks consecutivos.

En semifinales, Andreeva se medirá a una de las dos ucranianas en liza, Elina Svitolina o Marta Kostyuk.