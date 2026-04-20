Amplio apoyo popular al proyecto de candidatura Rhin/Ruhr para los JO de 2036, 2040 o 2044

Los habitantes de 17 ciudades del centro-oeste de Alemania aprobaron este domingo por una amplia mayoría el proyecto de candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de Verano de 2036, 2040 o 2044 en la región del Rin/Ruhr, en torno a Colonia y Düsseldorf.

Desde mediados de marzo, cerca de cuatro millones de votantes de municipios de Renania del Norte-Westfalia, la región (Land) más poblada de Alemania, estaban llamados a pronunciarse a favor o en contra del proyecto de candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044, mediante voto por correo.

El "sí" obtuvo una mayoría de dos tercios, anunció el presidente de la región de Renania del Norte-Westfalia, Hendrick Wüst, precisando que las 17 ciudades implicadas en el referéndum votaron cada una a favor del proyecto (aunque una ciudad no alcanzó el quórum necesario), con una participación global de 1,4 millones de votantes, es decir, alrededor del 35 por ciento del censo electoral.

El Comité Olímpico Alemán (DOSB) se ha embarcado en la aventura de una candidatura del país para los Juegos Olímpicos de Verano, ya sea para 2036, 2040 o 2044.

Tres ciudades (Múnich, Hamburgo y Berlín) y una región (Renania-Ruhr) han manifestado su interés y se encuentran en una primera pugna interna en Alemania.

El domingo, en Kiel, en el norte de Alemania, los electores también votaron mayoritariamente a favor de la candidatura de la ciudad del mar Báltico (63,5% por el "sí", con 29,1% de participación) para acoger las pruebas de vela.

Estos plebiscitos sobre los proyectos Rin/Ruhr y Kiel tienen lugar menos de cinco meses después de una primera consulta ciudadana positiva a favor del proyecto de Múnich (66,4% por el sí, y una participación del 42%).

Los habitantes de Hamburgo se pronunciarán el 31 de mayo, con algo más de 1,3 millones de electores.

El DOSB elegirá el 29 de septiembre la candidatura alemana que presentará al COI. Alemania acogió por última vez los Juegos Olímpicos en 1972, en Múnich.