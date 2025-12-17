Amistosos premundial

La selección masculina mayor de fútbol de Panamá se medirá a su similar de México el próximo 22 de enero, en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Será el segundo partido de preparación de la ‘Roja’ al Mundial FIFA 2026, luego que la Federación Panameña de Fútbol confirmara la semana pasada el choque amistoso ante Bolivia, para el 18 de enero, en el Estadio IV Centenario, en Tarija, Bolivia. Ambos encuentros no entran en las denominadas fechas FIFA (de marzo), y Panamá convocará a jugadores del plano local, de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La última vez que Panamá y México se enfrentaron en un partido amistoso fue en los días previos a la Copa Oro del 2021, en un encuentro que concluyó con triunfo para la escuadra azteca por 3-0, celebrado el pasado 30 de junio del 2021, en Nashville, Tennesse. Aunque, de manera oficial, el pasado 23 de marzo del presente año, el conjunto azteca derrotó 2-1 a la panameña en la final de la Liga de Naciones 2024-25, de la Concacaf.

Mientras que, con Bolivia, se midió el 27 de agosto del 2023, en Cochabamba, en un encuentro internacional que concluyó con triunfo para la escuadra canalera por 2-1 con doblete de Kahiser Lenis. México tendrá otro amistoso el 25 febrero, contra Islandia.