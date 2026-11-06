Alonso ve una mejora en Aston Martin y aspira a sumar puntos en Interlagos

El español Fernando Alonso afirmó este jueves que Aston Martin ha mejorado en la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y confió en conseguir un buen resultado en el Gran Premio de Brasil, aunque advirtió que su prioridad será terminar la carrera.

El bicampeón mundial destacó el ritmo mostrado en Austin (Texas), en el Gran Premio de Estados Unidos, donde el equipo fue competitivo pese a correr con el coche dañado, y la velocidad exhibida el pasado domingo en México, aunque lamentó que se desaprovechara por problemas de fiabilidad.

"Últimamente hemos sido más competitivos", dijo Alonso en rueda de prensa en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, donde se disputará el Gran Premio de Brasil, al repasar los progresos del equipo desde la carrera de Sepang, en Malasia.

"Encontramos una buena sorpresa en términos de rendimiento, pero la fiabilidad no fue suficiente en México", explicó.

Alonso, de 45 años, espera que esos fallos estén resueltos y cree que Interlagos, menos exigente en algunos aspectos relacionados con la altitud, puede favorecer sus opciones.

A su juicio, una actuación competitiva para Aston Martin en este momento de la temporada pasa por situarse entre los puestos 12 y 14, desde donde se puede aspirar a los puntos si se aprovechan las oportunidades en carrera.

"Necesitamos estar siempre cerca de la parte alta de la zona media si queremos conseguirlo", señaló.

Alonso felicitó además al británico Lewis Hamilton, que disputará en Brasil su carrera número 400 en la F1, una cifra que calificó de extraordinaria.

"Es una carrera increíble en la Fórmula 1 y las 400 carreras las ha disputado siempre en posiciones muy competitivas", afirmó.

El asturiano se refirió también a A14, la empresa que gestiona a jóvenes talentos del automovilismo, en la que participa directamente orientando a los pilotos y abriéndoles contactos con equipos y profesionales que conoció en su carrera.

"El automovilismo es muy exigente. Para alcanzar tus objetivos necesitas suerte, estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, apoyo económico y un buen entorno de equipo", resumió.

Preguntado por lo que distinguía a Ayrton Senna de otros campeones brasileños como Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi, Alonso destacó su carisma y su capacidad para conectar con el público, más allá de sus victorias y títulos.

"Ayrton conectaba más con la gente, y eso lo tienes o no lo tienes", afirmó.