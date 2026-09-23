Alonso critica que los monoplazas híbridos están acabando con el pilotaje clásico de F1

Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto español Fernando Alonso, doble campeón de Fórmula 1 en 2005 y 2006, pidió cambios porque los actuales monoplazas híbridos están acabando con la conducción clásica en los circuitos tradicionales.

Las quejas del piloto de Aston Martin llegan tras la disputa hace 10 días del Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring de Madrid, descrito como un "asesino de coches" y "asesino de carreras" por pilotos y muchos especialistas.

No obstante, Alonso precisó que su decepción con la experiencia de pilotar en la F1 este año se extiende a muchos otros circuitos y citó Silverstone (Inglaterra), Spa-Francorchamps (Bélgica) y Suzuka (Japón), tres de los trazados clásicos del calendario.

El español reclamó cambios en el equilibrio entre la potencia del motor y la de la batería.

"Tal vez desde el habitáculo, detrás del volante, especialmente si has competido en otras categorías o has pilotado otros coches de F1, hay un poco de frustración", dijo. "Silverstone, que es un circuito increíble, ya no es divertido", afirmó.

"En Spa fue casi embarazoso pasar por Eau Rouge y, en Suzuka, por la 130R", añadió en referencia a míticas curvas en estos circuitos, reputadas por ser de las más peligrosas.

La gestión de la batería hace que los pilotos no puedan ir en muchos momentos al máximo de la potencia de sus motores para evitar que estos acumuladores de electricidad se vacíen.

"Hay circuitos que han sido asesinados este año", insistió.

Alonso es decimonoveno en la clasificación del campeonato del mundo de pilotos, con solo tres puntos, muy lejos del joven italiano de Mercedes Kimi Antonelli, que lidera la clasificación del campeonato con 292 unidades.