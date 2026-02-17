Alemania hace pleno en el podio olímpico de bobsleigh a dos masculino

Alemania copó los tres escalones del podio olímpico en la prueba masculina de bobsleigh a dos, con Johannes Lochner y Georg Fleischhauer como campeones, este martes en Cortina d'Ampezzo.

Esta pareja, campeona mundial en 2023, superó en 1 segundo y 34 centésimas al bob pilotado por su compatriota Francesco Friedrich, ganador de los dos últimos oros olímpicos en esta prueba y multicampeón mundial.

Friedrich, de 35 años, estuvo asociado a Alex Schüller, con el que se proclamó campeón en bob a cuatro en Pekín 2022.

Los jóvenes Adam Ammour y Alex Schaller, igualmente alemanes, se llevaron el bronce al terminar a 1 segundo y 82 centésimas.

El equipo jamaicano, presente casi sin interrupción desde su mediática aventura inicial en los Juegos de Calgary 1988, terminó 22º.

La única representación latinoamericana en esta prueba era Brasil con el equipo formado por el veterano Edson Bindilatti, que a sus 46 años llegó a seis Juegos Olímpicos disputados, y Luis Bacca.

Finalizaron en el puesto vigesimocuarto de la clasificación de veintiséis.