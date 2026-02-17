Deportes

Alemania hace pleno en el podio olímpico de bobsleigh a dos masculino

Alemania hace pleno en el podio olímpico de bobsleigh a dos masculino
Los seis medallistas alemanes de la prueba de bobsleigh a dos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina posan juntos con sus medallas, con Johannes Lochner (tercero por la izquierda) y Georg Fleischhauer (tercero por la derecha) en el centro. En Cortina d'Ampezzo (Italia), el 17 de febrero de 2026 edallists Germany's Johannes Lochner and Germany's Georg Fleischhauer and bronze medallists Germany's Adam Ammour and Germany's Alexander Schaller celebrate on the podium after competing in the bobsleigh men's 2-man event at Cortina Sliding Centre during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Cortina d'Ampezzo on February 17, 2026. Stefano RELLANDINI
AFP
17 de febrero de 2026

Alemania copó los tres escalones del podio olímpico en la prueba masculina de bobsleigh a dos, con Johannes Lochner y Georg Fleischhauer como campeones, este martes en Cortina d'Ampezzo.

Esta pareja, campeona mundial en 2023, superó en 1 segundo y 34 centésimas al bob pilotado por su compatriota Francesco Friedrich, ganador de los dos últimos oros olímpicos en esta prueba y multicampeón mundial.

Friedrich, de 35 años, estuvo asociado a Alex Schüller, con el que se proclamó campeón en bob a cuatro en Pekín 2022.

Los jóvenes Adam Ammour y Alex Schaller, igualmente alemanes, se llevaron el bronce al terminar a 1 segundo y 82 centésimas.

El equipo jamaicano, presente casi sin interrupción desde su mediática aventura inicial en los Juegos de Calgary 1988, terminó 22º.

La única representación latinoamericana en esta prueba era Brasil con el equipo formado por el veterano Edson Bindilatti, que a sus 46 años llegó a seis Juegos Olímpicos disputados, y Luis Bacca.

Finalizaron en el puesto vigesimocuarto de la clasificación de veintiséis.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR