Alcaraz y Sinner se citan en final de Montecarlo, con el N.1 en juego

El primer capítulo en 2026 de la rivalidad Carlos Alcaraz-Jannik Sinner ya tiene día y escenario; domingo en la final del Masters 1000 de Montecarlo, un partido en el que no sólo habrá en juego el título en la primera gran cita en tierra, sino también el número 1 del ranking.

"Estoy muy ilusionado por mi primer enfrentamiento con Jannik en 2026", aseguró Alcaraz tras el partido.

"Creo que era el momento esperado por todos. Yo peleo por mi segundo título en Montecarlo, él lucha por el primero", declaró Alcaraz sobre la final del domingo.

"Va a ser algo realmente especial. El número 1 está en juego, lo que hará que mañana sea aún más especial", añadió el español, que en sus enfrentamientos con Sinner domina por 10-6.

- 17ª victoria consecutiva en tierra -

Alcaraz, vigente campeón del torneo, se ganó el derecho a jugar la final al imponese este sábado al monegasco Valentin Vacherot (N.23) por un doble 6-4 en una hora y 24 minutos de juego.

El español de 22 años encadena su 17ª victoria consecutiva sobre tierra batida, después de sus títulos en Roma (Masters 1000) y Roland Garros (Grand Slam) el año pasado.

En los últimos siete torneos en esta superficie que ha disputado Alcaraz, siempre alcanzó la final y ganó cuatro de las seis que ya se jugaron.

Alcaraz quebró el servicio de Vacherot en el tercer juego del partido y conservó la ventaja para apuntarse el primer set.

Vacherot logró igualar 2-2 en el segundo set después de un juego de servicio fallido del español. Con 4-4 y 40-15 en contra, Alcaraz estaba en una situación complicada, pero encontró los recursos mentales para robar el servicio del monegasco gracias a una dejada.

Antes, Sinner se clasificó para la final tras superar claramente este sábado al alemán Alexander Zverev (N.3) por 6-1 y 6-4, al que ha derrotado en las últimas ocho ocasiones que se han encontrado.

Es la tercera final consecutiva que jugará Sinner en torneos Masters 1000 (los más importantes tras los Grand Slams), luego de haber ganado ya en Indian Wells y Miami.

- Sin precedentes desde Djokovic en 2015 -

El italiano, de 24 años, es el primero en alcanzar tres finales en los tres primeros Masters 1000 del año desde Novak Djokovic en 2015.

Muy agresivo desde el inicio, el italiano le rompió el saque tres veces a Zverev, que no tuvo opción alguna en el primer set.

En el segundo, el número 3 del mundo resistió mejor, aguantó como pudo su servicio, pero acabó cediendo su saque en el décimo juego, es decir, el que dio la victoria al italiano tras 1h22 de juego.

"Estoy muy contento. Llegamos aquí para tener un contacto con la tierra batida y ahora estar en una final significa mucho para mí", declaró Sinner.

"Obviamente, cada partido, cada día es diferente, así que estoy muy contento con mi actuación de hoy. Me sentí muy sólido desde el principio. Cuando te pones con break de ventaja, cambia la dinámica del partido, así que estoy muy contento y veremos qué pasa en la final", añadió el tenista de 24 años.

Sinner, que solo ha perdido un set en sus últimos 21 partidos en Masters 1000, arrebatará el número 1 del ranking a Alcaraz en caso de ganar el domingo.