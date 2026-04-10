Alcaraz se deshace de Bublik y ya está en semifinales de Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz, N.1 del ranking mundial, derrotó por un claro 6-3 y 6-0 al kazajo Alexander Bublik (N.11) para clasificarse para las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, primera gran cita de la temporada de tierra.

El español de 22 años, que defiende título en el Principado, apenas necesitó de una hora y tres minutos de partido para lograr su 16º victoria consecutiva sobre arcilla.

La temporada pasada, Alcaraz sumó los títulos de Roma y Roland Garros, además de Montecarlo, donde necesita que su gran rival, Jannik Sinner, no gane el torneo para conservar el número 1 de la clasificación Mundial.

Antes, Sinner derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.7) por 6-3 y 6-4 para citarse en semifinales con el alemán Alexander Zverev (N.3), verdugo a su vez del brasileño Joao Fonseca.

Bublik, uno de los jugadores con más talento del circuito, apenas le duró tres juegos a Alcaraz.

A partir del 2-3 en el primer set a su favor, el kazajo fue incapaz de sumar contra el español, que encadenó 10 juegos consecutivos.

Sin un servicio demasiado poderoso, Alcaraz fue muy consistente con su servicio, cediendo sólo dos bolas de break, y sólo una fue aprovechada por Bublik... en el cuarto juego del partido.

Alcaraz se mostró especialmente acertado con el resto, ganando casi el 60% de los puntos cuando el kazajo iniciaba el juego, y sin demasiados errores no forzados (18 por 28 de Bublik).

En semifinales, Alcaraz se enfrentará al vencedor del último cuarto de final, que medirá al australiano Alex de Miñaur (N.6) con el ídolo local, el momegasco Valentin Vacherot (N.23).