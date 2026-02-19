Deportes

Alcaraz remonta ante Khachanov y se mete en semis en el Abierto de Catar

El tenista español Carlos Alcaraz durante su partido ante el ruso Karen Khachanov en cuartos de final del Abierto de Catar, en Doha, el 19 de febrero de 2026 Karim JAAFAR
AFP
19 de febrero de 2026

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, remontó un set en contra ante el ruso Karen Khachanov este jueves por 6-7 (3/7), 6-4 y 6-3 y se clasificó a semifinales del Abierto de Catar.

El tenista español, de 22 años, encadenó su décima victoria consecutiva tras haberse convertido, con su triunfo en el Abierto de Australia a comienzos de febrero, en el hombre más joven en completar el pleno de títulos de Grand Slam.

El primer set se encaminó al tie-break después de que ni Alcaraz ni Khachanov lograsen romper el servicio del contrario. El ruso se puso 6-1 en el tie-break antes de convertir su tercera bola de set.

Pero el siete veces campeón de Grand Slam volvió a meterse en el partido al romper el servicio de su rival en el quinto juego del segundo set.

Alcaraz repitió la fórmula para romper el servicio con 2-2 en la tercera manga, y volvió a quebrar el saque en el noveno juego para sellar su boleto a semifinales tras dos horas y 26 minutos de partido.

Tras derrotar a Khachanov (17°) en este torneo de categoría ATP 500, Alcaraz se enfrentará ahora a otro tenista ruso, Andrey Rublev, por un puesto en la final de Doha.

Rublev (14°) se impuso en su duelo de cuartos ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/2).

El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrenta este jueves al checo Jakub Mensik (16°).

El ganador de ese partido jugará contra Arthur Fils (40°) en semifinales, tras la victoria del francés en sets corridos (doble 6-3) contra el también checo Jiri Lehecka (22°).

