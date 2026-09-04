Alcaraz desembarca con fuerza en los octavos del US Open

El español Carlos Alcaraz barrió este viernes al chino Wu Yibing y se metió en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos como gran rival a batir pese a su larga inactividad.

El número tres mundial superó a Wu (113º) por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de un sólido tenis en la pista central de Nueva York.

El vigente campeón sigue dejando en el olvido la lesión de muñeca que lo dejó fuera de combate más de cuatro meses.

"Estoy mejor de lo que pensaba", aseguró tras el triunfo. "Físicamente pensaba que iba a estar muerto después del primer partido pero me estoy recuperando muy bien. Ahora mismo creo que mi nivel es muy bueno, tomando el ritmo de la competición".

Imponente al retorno e infalible en la red, esta versión de Alcaraz ha sido suficiente para arrollar en las primeras rondas aunque todavía no se permita desplegar los trucos de magia con los que enamora a Nueva York desde el título de 2022.

En el servicio, el arma que más le está costando recuperar, también ganó velocidad con un promedio de 188 km/h en el primer saque y 161 km/h en el segundo.

"Jugué de forma agresiva, inteligente, incluso en los momentos duros. Lo hice todo bien. ¿Puede ser mejor? Sí, pero estoy contento con la actuación", recalcó Alcaraz.

En octavos de final le espera su primer oponente de entidad, el estadounidense Tommy Paul (21º de la ATP), que superó el viernes en cinco sets al kazajo Alexander Bublik.

El estadounidense ha tenido recorridos profundos en Grand Slams si bien su registro ante Alcaraz muestra dos victorias por seis derrotas, la última de ellas a principios de este año en los octavos de final del Abierto de Australia.

Alcaraz conquistó en Melbourne el título de Grand Slam que le faltaba.

Tras sus ausencias en Roland Garros y Wimbledon, en Nueva York ha retomado la racha de partidos ganados seguidos en Grand Slams que ahora llega a 16, todavía muy lejos del récord de 30 de Novak Djokovic (2015-2016).