Alcaraz avanza a semis del Masters 1000 de París tras vencer a Fritz

Carlos Alcaraz, N.3 del mundo, se impuso este viernes en un emocionante partido al estadounidense Taylor Fritz (12º) en cuartos de final del Masters 1000 de París, un torneo que el español busca ganar por primera vez.

En un duelo vibrante y con gran juego por parte de ambos tenistas, el murciano terminó imponiéndose 6-7 (10/12), 7-5, 6-3 después de haber salvado dos bolas de partido.

La derrota de Fritz abre las puertas al Masters de fin de temporada a otro tenista español, Rafa Jódar.

Alcaraz, de 22 años, se enfrentará el sábado al ganador del cruce de cuartos de final entre el noruego Casper Ruud (23º) y el lucky loser portugués Nuno Borges (49º).

Hasta ahora nunca había pasado de los cuartos de final en París, donde apenas había tenido éxito desde sus inicios en este torneo indoor en 2021.

En el primer set, Fritz y Alcaraz protagonizaron un magnífico duelo que se decidió en un interminable tie-break, en el que ambos jugadores dispusieron de tres bolas de set cada uno, antes de que el español cediera por un error no forzado.

Imperial al servicio una vez más, Fritz siguió atacando el saque de Alcaraz, que se defendió con uñas y dientes antes de sucumbir por otro error no forzado.

Pero, como tantas veces, Alcaraz dio rienda suelta a su magia. Salvó una primera bola de partido con 5-3 y se acercó 5-4 al término del punto más espectacular del torneo, devolviendo una volea liftada a la carrera con una dejada cruzada a contrapié. Fritz no pudo sino sonreír ante semejante obra de arte.

El español levantó una segunda bola de partido con 5-4 y luego recuperó por fin el break de desventaja gracias a un error no forzado de Fritz.

Sin primera bola, este último acabó regalando la segunda manga a Alcaraz y, aturdido por esta masterclass, ya no se recuperó.

El siete veces campeón de Grand Slam, por su parte, solo necesitó una bola de partido para sellar el pase a semifinales.

Con esta derrota, el estadounidense queda ahora fuera de la lucha por el Masters de final de temporada en Turín (15-22 de noviembre), ya que debía alcanzar las semifinales para superar al español Rafael Jódar, 9º en la Race y último clasificado (en ausencia de Sinner, lesionado).

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