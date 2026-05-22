Al pie de las pirámides, Usyk frente a Verhoeven en un desafío sorprendente

El ucraniano Oleksandr Usyk vuelve al ring este sábado para un combate inesperado contra el neerlandés Rico Verhoeven, campeón de kickboxing, en el majestuoso marco de las pirámides de Guiza, en Egipto.

Doble campeón unificado, Usyk posee actualmente los cinturones de los pesos pesados de la WBA, WBC e IBF y sigue invicto en 24 combates profesionales.

A sus 39 años, el boxeador originario de Crimea se ha impuesto en los últimos años como el rey de la categoría reina, tras haber derrotado en sus seis últimos combates a los otros tres grandes nombres de los pesados: Tyson Fury, Anthony Joshua y Daniel Dubois, a cada uno de ellos en dos ocasiones.

Esta vez, el ucraniano se ha embarcado en una aventura sorprendente al enfrentarse al rey de otra disciplina, el neerlandés Rico Verhoeven, campeón de... kickboxing.

Una idea aparentemente lanzada por el actor Jason Statham, icono del cine de acción y cercano al todopoderoso promotor Turki Alashkikh.

"Muchas personas se preguntan por qué he elegido a alguien que no es boxeador, pero (Verhoeven) es un gran luchador y un rival peligroso", explicó Usyk en una rueda de prensa el mes pasado.

"Y por una vez, quiero hacer lo que yo quiero, no lo que los demás esperan de mí", añadió.

En este choque de disciplinas de combate, Usyk parte obviamente como gran favorito, ya que la pelea se disputará según las reglas del boxeo inglés.

Pero el enfrentamiento no será una simple exhibición, ya que el cinturón del WBC estará en juego.

En caso de derrota de Usyk, el título de la IBF quedará vacante.

En cuanto a la WBA, el estatus del ucraniano será "reexaminado".

En kickboxing, Verhoeven, de 37 años, presenta un palmarés excepcional de 66 victorias, 21 de ellas por KO, y 10 derrotas.

Leyenda de la disciplina, reinó durante más de once años en la categoría reina de Glory, la liga de referencia del kickboxing.

- "Mezcla de mundos" -

En boxeo inglés, sin embargo, solo cuenta con un combate, una victoria por KO en 2014.

También fue compañero de entrenamiento de Tyson Fury.

El neerlandés considera, no obstante, que puede poner en aprietos a Usyk: "Aporto algo inédito, porque él solo se ha enfrentado a boxeadores", declaró Verhoeven el jueves.

Este combate se inscribe asimismo en la línea de los duelos entre disciplinas, como los dos combates de boxeo de la estrella de las MMA Francis Ngannou contra Tyson Fury a finales de 2023 y contra Anthony Joshua en marzo de 2024, que levantaron mucha expectación.

"Es algo nuevo, diferente, una mezcla de mundos... el kickboxing y el boxeo, para hacer que los deportes de combate sean aún más grandes", consideró Verhoeven, que se ha entrenado para este combate con Peter Fury, el tío de Tyson.

El evento quedará además realzado por el fastuoso marco de las míticas pirámides de Guiza, una de las siete maravillas del mundo antiguo y Patrimonio Mundial de la Humanidad.