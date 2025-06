Al mal tiempo, Verstappen pone buena cara en el GP de Austria

Pese a ir por detrás de los McLaren en la clasificación general y a estar amenazado de suspensión, el cuatro veces vigente campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen aborda con tranquilidad el Gran Premio de Austria, donde su escudería Red Bull juega en casa.

'Mad Max' se presentó sonriente el jueves a la rueda de prensa previa al inicio de hostilidades sobre un trazado que le gusta mucho, el Red Bull Ring de Spielberg.

Sobre el circuito, lleno de subidas y bajadas e incrustado en las montañas de Estiria, a dos horas en carretera al oeste de Viena, Verstappen ha logrado cuatro victorias (2018, 2019, 2021 y 2023) y las últimas cuatro pole position.

"Es verdad que he tenido muchas buenas carreras aquí. Es cierto que no llegamos en la posición de favoritos, pero estoy muy emocionado. Junto al equipo vamos a tratar de optimizar y espero estar en el podio", afirmó el neerlandés, a 43 puntos del australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato.

El año pasado, en la clasificación del sábado, el Red Bull logró superar a su perseguidor, el británico Lando Norris (McLaren), por 404 milésimas, en una vuelta corta, donde la duración supera por poco el minuto.

- "Muy cómodo en este circuito" -

"Siempre me he sentido muy cómodo en este circuito, sin saber muy bien por qué. Creo que hay siempre trazados que de una forma natural te corresponden mejor que otros y eso me pasa a mí aquí. Me siento como absorbido por este circuito, en los sectores 2 y 3 donde las curvas son rápidas", explicó Verstappen.

Red Bull contará en Austria con mejoras, en especial con un nuevo fondo plano para su monoplaza, que podría ser la última gran innovación de la temporada, dado que las escuderías piensan ya en los monoplazas de 2026.

"Espero que eso nos aporte un extra de rendimiento. El equipo ha trabajado para diseñar esas piezas nuevas y estoy muy contento de que lleguen aquí. Cada pequeña cosa puede permitirnos progresar y reducir la distancia", destacó el cuatro veces campeón del mundo.

Pese a su alegría y tranquilidad, Verstappen se encuentra bajo la amenaza de ser suspendido, desde su peligrosa maniobra contra el británico George Russell el 1 de junio, en el Gran Premio de España.

Cualquier nueva infracción por un comportamiento considerado como peligroso, podría costarle un punto de penalización en su Superlicencia, sistema de puntos instaurado en 2014. Cuenta ya con 11 puntos, y de alcanzar los 12, estará suspendido la próxima carrera.

Una situación que no parece preocupar a 'Mad Max', que ya avisó que no cambiaría su forma de pilotar pese a esa amenaza.

- El apoyo de Gasly -

Hace dos semanas, en Canadá, el piloto de 27 años parecía sin embargo muy molesto al ser preguntado por esa posible sanción.

"No necesito hablar de ello todavía, me enfada profundamente. Ya hablasteis suficientemente de ello el jueves y fue una pérdida de tiempo, es verdaderamente infantil. Es verdaderamente molesto", lanzó el neerlandés tras la sesión de clasificación sobre el circuito Gilles Villeneuve.

En el Red Bull Ring, Verstappen ha recuperado la sonrisa y ha evitado hablar del tema, sin levantar la voz. Incluso ha recibido el apoyo de un excompañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

"No soy fan de esos puntos de penalización. Hay tanto nivel en la F1 y somos profesionales... He estado en su situación hace unos meses y no me considero un piloto peligroso", explicó el francés.

Después de su segunda posición en Montreal, otro buen resultado este fin de semana en la casa de Red Bull podría permitir al neerlandés recuperar la confianza para abordar con todavía mayor tranquilidad las próximas carreras.