Ajedrez “en calma”

El ajedrez panameño recibió la renuncia del ruso Arkady Dvorkovich como presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) de manera sosegada y ratificando que, a nivel local, la disciplina se mantiene sin alteraciones.

“A la Federación Panameña de Ajedrez esta situación no le afecta”, indicó Luis Esquivel Golcher, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez (FPA). “Esta situación no afecta el desarrollo del ajedrez panameño. Gracias al respaldo de Pandeportes hemos podido cumplir nuestros programas, participar en competencias internacionales y obtener resultados históricos para nuestro país”, añadió.

Dvorkovich, economista y exviceprimer ministro ruso, declinó “temporalmente”, la semana pasada, a presidir la FIDE, que dirigía desde 2018, y su aspiración a un tercer mandato también se esfumó, luego ser incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Nuestra posición siempre ha sido clara: rechazamos la guerra entre Rusia y Ucrania, y defendemos que el ajedrez debe mantenerse al margen de cualquier agenda política”, recalcó Esquivel Golcher. “Desde que asumimos la Federación [FPA] en 2023, no hemos recibido la organización de eventos oficiales de la FIDE. Coincide con el hecho de que derrotamos en las elecciones nacionales al candidato que respaldaba ese sector de la dirigencia internacional, José Carrillo Pujol, actual presidente de FIDE América”, acotó Esquivel Golcher.

Tras la salida de Dvorkovich, el actual vicepresidente de FIDE, Viswanathan Anand, asumió la presidencia, y ya suenan los nombres del kazajo Timur Turlov y los alemanes Jan Henric Buettner y Wadim Rosenstein, como candidatos al cargo para las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de septiembre, durante la 46ª Olimpiada de ajedrez, en Samarcanda (Uzbekistán).

Por su parte, el panameño José Carrillo Pujol, presidente de la Confederación de Ajedrez para América (CCA - FIDE América), señaló que “la renuncia que se dio fue para proteger la Federación Mundial, de modo que no fuese afectada en su funcionamiento, mientras se intenta resolver una situación personal”.

Para el dirigente, quien también es fiscal del Comité Olímpico de Panamá, “no se ha percibido alguna interrupción” en FIDE América: “hemos seguido trabajando de forma continua con la federación mundial, igual forma he podido constatar que el resto de los continentes afortunadamente siguen coordinando actividades actuales y futuras”.