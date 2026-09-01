AFUTPA exige el cierre temporal del estadio ‘Muquita’ Sánchez

REDACCIÓN | La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA) informó, a través de un mensaje en redes sociales, que “se ha comunicado formalmente a la Liga Panameña de Fútbol [LPF] la solicitud de trasladar a otra sede los partidos programados en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez.

De igual manera, hemos enviado al Director de Pandeportes la solicitud, respaldada por los futbolistas, de proceder con el cierre del estadio hasta que se garanticen condiciones adecuadas para la práctica responsable del fútbol profesional.

Esperamos que las voces de nuestros agremiados sean atendidas con responsabilidad y que no se imponga ni se obligue a los futbolistas a seguir disputando partidos en condiciones insalubres, deplorables e inseguras, que no corresponde a una competición de esta categoría.

La salud y la integridad de los futbolistas no son negociables”. Al cierre de esta edición periodística ni Pandeportes ni la Liga Panameña de Fútbol se habían pronunciado.