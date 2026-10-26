África vive por fin su bautismo olímpico con la cita juvenil en Senegal

"África acoge, Dakar celebra", proclaman los carteles en la capital senegalesa, donde esta semana se abren los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ), primer evento deportivo olímpico en suelo africano y que es noticia además por el regreso de los deportistas rusos a la competición.

Desde el sábado 31 de octubre y hasta el viernes 13 de noviembre, unos 2.700 deportistas de 17 años de edad como máximo tienen previsto participar en 25 deportes repartidos entre tres ciudades de Senegal: Dakar, Diamniadio y Saly.

Esas dos últimas ciudades están a 30 y 80 kilómetros de la capital, respectivamente.

Atletismo, lucha en la playa, skateboard, básquet, rugby Sevens, breaking, ciclismo, esgrima, remo en el mar o vóley-playa... Los deportes inscritos en el programa se dividirán entre ocho instalaciones.

Será la cuarta edición de los JOJ y el desafío es importante, en un país como Senegal, que está fuertemente endeudado y que se encuentra sumido en una crisis económica y social.

Cuando ya solo quedan días para el evento, la efervescencia va dejándose notar en Dakar, a pesar de que en los últimos meses el evento parecía no suscitar gran entusiasmo en Senegal, donde el coste de la vida, el paro juvenil y las dificultades económicas generan un gran malestar.

- "Confianza y orgullo" -

El presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, participó en una ceremonia de acogida de la llama olímpica el 12 de septiembre y entonces aseguró que "toda la juventud africana" mirará a su país "con confianza y orgullo".

"Quiero que los que nos visiten se vayan de aquí con la sensación de que la juventud africana desborda energía, que está en pie y que está orgullosa", añadió.

La llama olímpica realizó un recorrido de 3.600 kilómetros por las catorce regiones de Senegal.

Esos JOJ serán la primera competición olímpica en la que los deportistas rusos podrán estar de nuevo con sus colores nacionales, su bandera y el himno de su país, desde el veto que les tuvo fuera de las últimas citas olímpicas.

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó en julio la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico Ruso (ROC).

Según ese último, serán 13 los deportistas rusos en estos JOJ de Senegal, con presencia en el ciclismo, el judo, la equitación, la natación, el skateboard, la gimnasia deportiva, el taekwondo, el wushu y la esgrima.

Junto a ellos se seleccionó a diez entrenadores.

"Se acerca un gran evento (...) Después de vuestras victorias, que estoy seguro de que se producirán, se escuchará el himno ruso y la bandera rusa se izará", confió el 19 de octubre el ministro ruso de Deportes, Mijail Degtiarev, que es además presidente del ROC.

Sus palabras se dieron en un encuentro en Moscú con los jóvenes seleccionados para ir a Senegal.

- Un examen para el futuro -

Corresponde a las federaciones internacionales de cada disciplina aceptar o no la participación de los rusos en sus deportes.

Es por ello que no podrán estar en el atletismo, ya que World Athletics persiste en su veto, al contrario que el otro gran deporte olímpico, la natación, que sí aprobó su regreso con los símbolos nacionales.

Para el COI, los JOJ de Senegal son "una etapa importante para el continente" y una ocasión perfecta para subrayar "el rol creciente de África en el movimiento olímpico".

Con motivo de este evento, la organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a las autoridades senegalesas que pongan fin a la "represión brutal" de las personas LGBT+ en el país, donde en marzo se votó una nueva ley que dobla las penas por relaciones homosexuales.

"La Carta Olímpica prohíbe toda discriminación, por cualquier motivo, y obliga a cada país que acoja las competiciones a respetar los Derechos Humanos", recordó HRW.

El éxito de este evento permitiría plantearse más en serio una cuestión: ¿cuándo será África sede de sus primeros Juegos Olímpicos absolutos?

Sudáfrica, que ya fue sede en 2010 del primer Mundial de fútbol en el continente, está en liza para la cita de 2036.