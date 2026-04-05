Aday Mara, el otro gigante europeo que enamora en la cuna del básquet

Tres horas de siesta y una actuación que bien vale un billete en primera clase para la NBA. El gigante español Aday Mara, 20 años y 2,21 metros, lideró con 26 puntos y nueve rebotes a Michigan en las semifinales de la NCAA y buscará el título el lunes ante Connecticut.

Un año más joven y con un par de centímetros menos que Victor Wembanyama, la trayectoria de Mara no ha sido tan acelerada como la del alien francés...

Defenestrado durante dos temporadas en la Universidad de California (UCLA), la cuna de Kareem Abdul-Jabbar, se trasladó este año a Michigan, la tierra de la otra leyenda de los Lakers de los 80, Magic Johnson, campeón universitario en 1979, en su caso con Michigan State, antes de revolucionar la NBA con el show-time.

- Elogios de Barkley -

"No me puedo quejar... Ha cambiado la confianza, el estilo de juego, los compañeros, tantas cosas... Lo hablaba con mis padres, ¿cómo es posible que cambie tanto en tan poco tiempo? Fue la mejor decisión", decía Mara el sábado en el vestuario sobre pasar de suplente en California a mejor jugador del partido en la semifinal nacional disputada en Indianápolis.

El pívot de Zaragoza firmó 26 puntos -su mejor anotación en la NCAA-, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en 29 minutos.

Le preguntaron a Mara por la clave de su gran noche. "Tenía que estar preparado para el reto físico, consciente de la fuerza con la que íbamos a jugar... Y también una siesta de tres horas", respondió entre risas.

"Ese tipo tiene unas manos como las de Jerry Rice -figura histórica de la NFL-. Atrapa todo... Es la clave del éxito de Michigan", señaló en la retransmisión televisiva la leyenda de la NBA Charles Barkley.

Con su actuación perfecta en el penúltimo escalón del March Madness -las eliminatorias universitarias, seguidas con fervor en todo el país-, multiplica sus opciones de aparecer en las primeras posiciones del próximo Draft de la NBA.

"Estuvo sensacional. Fue una fuerza imparable en la pintura y un muro para la defensa rival con su protección del aro. Hizo un gran trabajo forzando muchos de esos fallos cerca de la canasta gracias a su agresividad. Es un jugador de baloncesto muy inteligente", señaló su técnico Dusty May.

- A mejorar: el tiro y el físico -

Mara recibió en Indianápolis la visita del seleccionador español Chus Mateo, consciente de que la reconstrucción de su equipo tras la generación dorada liderada por Pau Gasol con Sergio Scariolo en el banquillo pasa por las manos del gigante.

Hijo de un jugador de básquet y una jugadora de voleibol, Mara se formó en las categorías inferiores del Zaragoza, con el que llegó a disputar una temporada en la ACB -máxima categoría en España- antes de cruzar el Atlántico.

Tras su duro aterrizaje en Los Ángeles, al tercer año recoge los frutos con Michigan como un pívot de increíble calidad para su tamaño: juego de pies, rapidez de manos y una facilidad para el pase que recuerda a Nikola Jokic o Marc Gasol.

En su debe, un físico por construir, con la necesidad urgente de ganar músculo para competir con las bestias de la NBA.

Y también tendrá que mejorar el tiro. Sus porcentajes en los libres son muy pobres y no amenaza desde el triple, una rémora en una era en la que los pívots de zona son una especie en extinción y es necesario tener buena mano y porcentajes para sobrevivir en cualquier franquicia de la NBA.