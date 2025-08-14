Adán Gordón Gallardo: el “olímpico solitario”

La Piscina Olímpica Adán Gordón, ubicada en la ciudad de Panamá, lleva su nombre en homenaje al primer atleta panameño que compitió en unos Juegos Olímpicos. Adán Gordón Gallardo, nacido el 21 de enero de 1906 en la isla de Taboga, pasó a la historia como el “Olímpico Solitario” tras representar en solitario a Panamá en la cita de Ámsterdam 1928.

Formado como mecánico en la Escuela de Artes y Oficios, Gordón cultivó su pasión por la natación en las playas de Bella Vista y en la noria de San Felipe. Su velocidad en el agua le ganó el apodo de “el pez humano”, y con gran esfuerzo personal costeó su participación en los Olímpicos, donde fue atleta, entrenador, delegado y abanderado.

Tras su retiro como competidor, representó a Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1930 en Cuba y, en 1938, durante la edición celebrada en el país, asumió la administración de la piscina olímpica construida para el evento, cargo que ejerció por casi tres décadas.

Adán Gordón falleció el 8 de marzo de 1966, y poco tiempo después la instalación fue rebautizada con su nombre, en reconocimiento a su legado como deportista y promotor de la natación en Panamá.

Hoy, la Piscina Olímpica Adán Gordón sigue siendo un símbolo del esfuerzo y la perseverancia que marcaron la trayectoria de quien abrió las puertas del olimpismo al país.