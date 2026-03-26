A sus 41 años, Hamilton asegura estar en mejor forma que sus rivales

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton aseguró el jueves que a sus 41 años está más en forma que todos sus rivales mucho más jóvenes, luego de una temporada 2025 catastrófica para el británico.

"Sé que ninguno de los pilotos contra los que corro se entrena ni se entrega como yo lo hago, sobre todo a mi edad", declaró ante la prensa en el circuito de Suzuka, sede este fin de semana del Gran Premio de F1 de Japón.

En este inicio de temporada, tras dos Grandes Premios en Australia (Melbourne) y Shanghái (China), los Ferrari de Hamilton y del monegasco Charles Leclerc están en segunda línea, por detrás de los Mercedes del británico George Russell y de su joven compañero italiano Kimi Antonelli.

Hamilton, con un palmarés brillante en Mercedes previo a su llegada en 2025 a la 'Scuderia', terminó en tercera posición en China, su primer podio con Ferrari.

Hamilton aseguró que espera "seguir mostrando" de qué es capaz y que se entrena "cada vez más duro", declarando haber "corrido a pie cerca de 100 km en Tokio" desde su llegada para el GP de Japón.

"Me encanta eso, ese impulso que me empuja (...) la implicación está ahí, más que nunca", insistió sonriente el británico.

"Entrego absolutamente todo lo que tengo a ese desafío" de luchar por el campeonato 2026, concluyó.