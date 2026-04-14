A los 41 años, LeBron sigue brillando: fue nombrado Jugador de la semana

A los 41 años, el superastro LeBron James, de Los Angeles Lakers, sigue asombrando al mundo del baloncesto y este lunes fue designado Jugador de la semana de la Conferencia Oeste, anunció la NBA.

En el ocaso de su exitosa carrera, LeBron es distinguido por 70ª ocasión Jugador de la semana, que premia a los basquetbolistas que más se han destacado durante la última semana de la temporada regular.

El mismo reconocimiento fue otorgado en la Conferencia Este al alero Brandon Ingram, de Toronto Raptors, trece años más joven que King James.

Durante este período, James y los Lakers lograron tres victorias y sufrieron una derrota, pese a estar privados de dos jugadores clave: la estrella eslovena Luka Doncic y el escolta estadounidense Austin Reeves.

En su ausencia, LeBron firmó excelentes promedios, con 24 puntos, 9,7 asistencias y 6 rebotes por partido.

Muestra de su longevidad excepcional, acaba de disputar su 23ª temporada regular de la NBA y está a punto de comenzar su decimonovena de playoffs.

Cuatro veces campeón de la NBA (2012 y 2013 con Miami Heat, 2016 con Cleveland Cavaliers y 2020 con los Lakers), LeBron James es el máximo anotador de la historia de la liga, con un total de 43.440 puntos en temporada regular y 8.289 en playoffs.

También ha sido elegido Jugador Más Valioso de la temporada (MVP) en 2009, 2010, 2012 y 2013.