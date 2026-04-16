A'ja Wilson se convierte en la basquetbolista mejor pagada de la WNBA, según medios

A'ja Wilson se convirtió en la jugadora mejor pagada de la liga femenina de básquetbol norteamericana (WNBA), al renovar su contrato con Las Vegas Aces por una cifra récord de casi 5 millones de dólares, según varios medios.

Las campeonas defensoras de la WNBA anunciaron el miércoles la firma del nuevo contrato con su estrella estadounidense de 29 años, quien ha formado parte del equipo desde su selección en el draft de 2018.

ESPN, citando varias fuentes anónimas, informó que se trata de un contrato de tres años y 5 millones de dólares, un récord en la WNBA.

The Athletic sugiere que el acuerdo podría alcanzar los 4,7 millones de dólares si se cumplen todas las bonificaciones.

Wilson ha ganado cuatro premios de Jugadora Más Valiosa (MVP), es tricampeona de la liga y dos veces medallista de oro olímpica con Estados Unidos.

La liga norteamericana de baloncesto femenino está experimentando un crecimiento significativo en asistencia y audiencia. Este año firmará un contrato de transmisión récord de 11 años y 2.200 millones de dólares.

Tras largas negociaciones, el sindicato de jugadoras y la liga alcanzaron un acuerdo en marzo sobre un nuevo convenio colectivo de siete años.

El acuerdo incrementará significativamente los salarios de las jugadoras, que además estarán vinculados a un porcentaje de los ingresos totales de la competición.

La temporada de la WNBA comienza el 8 de mayo con la incorporación de dos nuevos equipos, Portland y Toronto, lo que eleva el total a 15 franquicias.