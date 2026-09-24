A hacer respetar su corona

Diana Carolina Rojer, conocida como “Karol Freestyle”, defenderá su corona del campeonato oficial de Fútbol Freestyle de Norteamérica de la WFFA (World Freestyle Football Association) de la Serie Pulse, cuando participe en la edición 2026 en Teotihuacán, México, del 23 al 25 de octubre próximo.

El evento es un clasificatorio para las Finales del Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle (WFFC) 2026. “Soy la actual Campeona Norteamericana y esta vez voy con el objetivo de defender el título”, indicó la joven panameña.

“Quiero hacerlo con fe, constancia y determinación, pero también reinventándome. Cada competencia es diferente, así que estoy trabajando en seguir evolucionando y llevar cosas nuevas al escenario. Más que pensar solamente en nuevos trucos, quiero presentar una propuesta completa, con actitud. Creo que uno de los mayores retos será precisamente el nivel de la competencia y la presión de defender un título que ya gané. Voy a enfrentar a atletas fuertes de Centroamérica y Norteamérica, así que sé que tendré que estar concentrada y dar lo mejor de mí en cada ronda”, dijo “Karol Freestyle”.

“En esta competencia se disputarán 4 cupos femeninos y 3 masculinos para las finales mundiales. La sede del Mundial todavía está por definirse. En cuanto al itinerario, todavía estoy terminando de definir los detalles del viaje”, añadió.

“Me estoy preparando con entrenamientos diarios, trabajando mucho la técnica, la creatividad, la resistencia y, sobre todo, buscando llegar con un freestyle completo y aprovechar al máximo mis fortalezas”, afirmó.