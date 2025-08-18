A buen ritmo los cupos a la Maratón de Panamá

Redacción | Las inscripciones de participantes a la edición 49 de la Maratón Internacional de Panamá avanzan a un ritmo que han superado las expectativas.

Gregorio Miró, presidente del Club Corredores del Istmo, organizador de la carrera, afirmó que “estamos a un 82% de inscripciones por encima del mismo periodo comparado al 31 de julio del año pasado. Todas las distancias (42km, 21km y 5km) están arriba porcentualmente de 2024 que han apartado ya su cupo, en especial la de 21km, pues la cuota allí es de 1,300 corredores, y al paso que vamos, varias personas se van a quedar sin poder inscribirse”.

El dirigente reconoció que “ya tenemos todo preparado y no podemos abusar para que vengan más participantes, pero hay que ser responsable y cuando ya se llegue al límite se cierra [el proceso de inscripción], y eso pasará cuando ya no tenga la última distancia para vender el cupo, pero eso generalmente ocurre en octubre o noviembre”.

El evento, a celebrarse el próximo 23 de noviembre, espera superar los 2,589 atletas (1,410 panameños y 1,179 extranjeros), de su pasada edición. La proyección es alcanzar los 3,000. Su recorrido pasa por la Avenida Balboa, la Cinta Costera, el Mercado del Marisco, Tramo Marino, el Causeway, Punta Pacífica, vía Israel y de vuelta a Cinta Costera.

La ruta se mantiene este 2025 igual a la de 2024, que fue modificada en beneficio de los corredores, pero ahora se adelantará la salida de los 42km, será a las 4:00 a.m., en vez de las 4:30 a.m.

Miró aseguró que la Cinta Costera es un lugar ideal para hacer running, por temas de seguridad y resulta complicado irse a otras rutas, en especial en la ciudad capital. Más información en www.corredoresdelistmo.com.