Zhamira Zambrano revela cuándo nacerá su hija y cómo se imagina a Jay Wheeler como papá

La cantante venezolana Zhamira Zambrano reveló cuándo será la fecha en la que nacerá su primogénita “Aiunii” y además cómo mira a la estrella del urbano Jay Wheeler como papá.

En una entrevista para US Weekly en Español, la estrella venezolana en ascenso dio consejos sobre el embarazo, habló sobre su proceso y reveló la fecha esperada para el parto de su primogénita “Aiunii”.

“Mi due date (fecha de parto) es en septiembre. ¡Septiembre 7!”, expresó en la charla y agregó “(Aunque) dicen que puede ser antes, puede ser después. Eso es como un tiempo estimado que me dio el médico para yo ya estar, digamos, con la maleta preparada y todo listo. Pero bueno, vamos a ver. Cuando Dios quiera que llegue la bebé”.

Zhamira generó un gran impacto en los titulares de todo el mundo con el anuncio de su embarazo junto a su esposo y artista nominado al Latin Grammy Jay Wheeler. La noticia se volvió viral en redes sociales y alcanzó los 30 millones de visitas.

Sobre cómo ve al artista de urbano como papá, refirió: “Yo creo que Jay como papá no me va a dejar ni siquiera agarrar a la niña”, bromea y continúa: “Pero va a ser el mejor papá del mundo. No tengo la menor duda de eso. Sé que va a estar ahí presente para su hija, tanto para ella como para mí. Como siempre lo he estado”.

Como una de las artistas latinas en ascenso más vistas en la música, Zhamira recibió recientemente una nominación como “Mejor Artista Femenina Nueva Generación” en los Premios Juventud 2024. Como músico en ascenso y estrella fortalecida, Zhamira es una inspiración innegable para las madres jóvenes de todo el mundo.

También confesó en la charla que los primeros meses de gestación no fueron fáciles e incluso pasó por situaciones complicadas.

“Los primeros meses, para mí, fueron muy, muy, muy fuertes... De hecho, perdí mucho peso y eso es algo que nadie sabe, te lo estoy diciendo a ti por primera vez. El embarazo lo empecé como con seis, siete libras por debajo de lo normal”.