Zendaya anuncia una pausa en su carrera tras un intenso 2026

La actriz Zendaya Maree Stoermer Coleman confirmó que pondrá en pausa su carrera al finalizar su intensa agenda de trabajo de 2026, luego de varios meses dedicados a promocionar algunos de los proyectos más importantes de su trayectoria.

Durante la premiere de La Odisea en Nueva York, la protagonista de Euphoria aseguró que, una vez concluya sus compromisos, planea alejarse de la vida pública para descansar. "Todo esto es un torbellino... a veces simplemente necesitas desaparecer por un tiempo", expresó.

Este año, la actriz ha participado en las giras promocionales de cinco producciones: The Drama, la tercera temporada de Euphoria, La Odisea, Spider-Man: Brand New Day y Dune: Part Three. Además, ya terminó el doblaje de un personaje para *Shrek 5*, cuyo estreno está previsto para 2027.

Zendaya explicó que aprovechará este tiempo para enfocarse en su vida personal antes de asumir nuevos proyectos. La intérprete ya había adelantado meses atrás que, tras este exigente año laboral, necesitaba un descanso para recargar energías.