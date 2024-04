“Yo no le debo plata a nadie, solo a los bancos”, afirmó Balbinín

El cantante de música típica panameña Jorge Luis Gómez Vargas, mejor conocido como “Balbinín”, confirmó que el día de ayer se le realizó un allanamiento en su residencia por un caso que tiene con su extrabajador Ricardo Huertas.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el cantante expresó que “no le debe dinero a nadie, solo a los bancos” y explicó de qué trata el proceso.

De acuerdo con Gómez, el exempleado lo demandó ante el Ministerio de Trabajo asegurando que le debe más de 80 mil dólares.

“Ricardo Huertas sabes que el que me debe plata eres tú, más de 4 mil dólares porque te pusiste a subir mi música sin autorización cuando trabajabas conmigo, a una plataforma que se llama DistroKid, donde lucraste más de 4 mil dólares y decidí sacarte de mí agrupación, porque en cualquier otra empresa eso es robo”, relató.

Agregó que “te fuiste a Mitradel a demandarme laboralmente por 28 mil dólares, no sé si trabajaste conmigo desde que naciste, porque no sé de dónde sacas esos números locos. Esta mal asesorado, mal asesorado por Jaime Chambers, abogada de Ulpiano Vergara. Nunca me he metido con ella y ha cogido una tirria conmigo”.

“Pensé que con los 4 mil dólares que te quedaste ya habías saldado el tiempo de trabajo que tuviste conmigo”, señaló el cantante y mencionó que le tiene “una demanda penal por 40 mil dólares” a Ricardo Huertas.