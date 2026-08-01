Yandel transforma el Roig Arena en una gran celebración sinfónica del reguetón

El público ha continuado coreando temas como ‘Encantadora’, ‘Ay Mi Dios’ y ‘Báilame’, demostrando la vigencia de un repertorio que ha marcado a varias generaciones de seguidores de la música urbana latina.El tramo central del concierto ha incluido canciones como ’Explícale’, ‘Brickell’ y ‘Yandel 150’, algunos de los éxitos más recientes del artista puertorriqueño. Este bloque también ha contado con la participación especial de Gadiel, hermano de Yandel, con quien ha interpretado temas como ‘La Pared’ y ‘Plakito’.Para el cierre, Yandel ha reservado una sucesión de éxitos en la que han destacado ‘Moviendo Caderas’, ‘Sexy Movimiento’ y ‘Algo me gusta de ti’. De esta manera, el puertorriqueño ha puesto fin a una noche que ha unido 'con éxito' dos universos musicales aparentemente distantes para celebrar la trayectoria de uno de los artistas 'que ha contribuido decisivamente a la expansión internacional del reguetón', han apostillado desde el Roig Arena.