Vicente Fernández y Lenin Ramírez unen sus voces en “Cruz de Olvido”

Vicente Fernández y Lenin Ramírez unen sus voces en una nueva versión de “Cruz de Olvido”, uno de los clásicos del repertorio de El Rey y adelanto de Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 2.

La colaboración parte de la grabación original de Vicente Fernández, retomada para construir una nueva producción junto a Lenin Ramírez. Con nuevos arreglos y una interpretación desarrollada especialmente para este lanzamiento, “Cruz de Olvido” conecta la voz inconfundible del Charro de Huentitán con una figura de una nueva generación de la música mexicana.

Para Lenin Ramírez, formar parte del proyecto representa un encuentro especialmente significativo y una conexión personal con la música de uno de sus grandes referentes.

“La experiencia de grabar un dueto con el señorón Vicente Fernández, aunque me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido en vida, para mí es un honor muy grande, es un privilegio grandísimo. Me siento muy agradecido con la familia, con su hijo Vicente por la invitación, con su esposa. Qué les puedo decir, un honor, estoy muy satisfecho; espero que a toda la gente le agrade muchísimo”.

La letra del tema, sin duda, es muy evocadora y emotiva: “Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor”.

“Cruz de Olvido” forma parte de Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 2, proyecto que recupera las grabaciones originales de Vicente Fernández para crear nuevas versiones junto a distintas figuras de la música mexicana.

El álbum también incluye destacadas participaciones de Banda MS de Sergio Lizárraga en “Por Tu Maldito Amor”, Joan Sebastian en “El Último Barco”, Ana Bárbara en “Hermoso Cariño”, Remmy Valenzuela en “Un Millón de Primaveras” y Joss Favela en “Bohemio de Afición”, entre muchas más.

Cada colaboración fue desarrollada como una producción independiente junto a los artistas invitados y sus productores, tomando como punto de partida los masters originales de la voz de Vicente Fernández y construyendo alrededor de ellos nuevos arreglos e interpretaciones.

El lanzamiento de “Cruz de Olvido” coincide además con la apertura del Countdown Page de Spotify de Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 2, donde el público podrá seguir la cuenta regresiva hacia la llegada del álbum el próximo 15 de septiembre.

Vicente Fernández continúa encontrando nuevas formas de llegar a distintas generaciones. Con “Cruz de Olvido” su voz vuelve a encontrarse con el presente a través de una colaboración que celebra la permanencia de uno de los repertorios fundamentales de la música mexicana.