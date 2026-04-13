Varios filmes centrados en la mirada infantil compiten en la Semana de la Crítica en Cannes

El paso de la infancia a la adolescencia o a la edad adulta está en el centro de varias películas en competición en la Semana de la Crítica de Cannes, que incluye una obra mexicana y una española, anunciaron este lunes los organizadores.

Esta 65ª edición pone de relieve filmes que presentan “el mundo a través de los ojos de los niños, los adolescentes o los jóvenes adultos”, dijo a AFP Ava Cahen, delegada general de esta sección paralela, destinada a los nuevos talentos cinematográficos.

Es el caso de “Seis meses en el edificio rosa con azul”, primer largometraje de ficción del mexicano Bruno Santamaría Razo, que narra los recuerdos de un niño sobre la misteriosa enfermedad de su padre, en los años 1990 cuando todavía existían muchos prejucios sobre el VIH.

En “Dua”, primera película de Kosovo en este certamen, la cineasta Blerta Basholi muestra a una chica de 13 años cuya adolescencia se ve sacudida por la guerra con Serbia.

Entre los sietes filmes en competición también figura “Viva”, ópera prima de la española Aina Clotet, el retrato de una mujer que acaba de superar un cáncer y reflexiona sobre su vida en medio de una fuerte canícula.

En “The Station”, la directora británico-yemenita Sara Ishaq cuenta la historia de una mujer que dirige una gasolinera que sirve de refugio a un grupo de mujeres en un país destrozado por la guerra y profundamente patriarcal.

En total, cinco directoras compiten por el principal premio de esta sección paralela del Festival de Cannes.

“Lo que nos pareció hermoso este año es que se ve que el mundo va mal, pero aun así en cada película hay una voluntad de resistir juntos, con una enorme vitalidad, incluso en los dramas”, dijo Cahen.

La Semana de la Crítica, fundada en 1962, programa primeras o segundas películas. En 2025, el gran premio fue para la comedia queer tailandesa “Un fantasma útil”.