Universidad de Panamá será sede del Concurso de Lectura Braille este 28 de octubre

El Domo del Centro Harmodio Arias de la Universidad de Panamá será el escenario este próximo 28 de octubre del Concurso de Lectura Braille, un evento organizado por la Asociación de Estudiantes y Egresados Ciegos de la Universidad de Panamá (AEECUP). La jornada contará con la participación de 4 adolescentes en la categoría juvenil y 10 en la de adultos, con el propósito de reivindicar el valor de la lectura, la educación y la autonomía de las personas ciegas.

La escritora, comunicadora social y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Elodia Muñoz, aseguró que “leer en braille es mucho más que descifrar palabras con los dedos; es acceder al conocimiento, fortalecer la independencia y preservar una herramienta fundamental para las personas ciegas”. La dirigente destacó que el sistema braille mantiene una vigencia que ninguna tecnología puede sustituir, ya que permite leer, escribir, estudiar y apropiarse del saber con absoluta independencia, por lo que su defensa forma parte de una lucha más amplia por la accesibilidad.

Asimismo, Muñoz recordó que la cultura también se construye desde la inclusión, razón por la cual este concurso “representa mucho más que una competencia, es una afirmación de dignidad, capacidad y participación”. De este modo, la actividad busca consolidar la cultura como un espacio de derechos y participación ciudadana, y nunca como una simple concesión.