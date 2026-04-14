Universidad de Panamá lidera ranking nacional en UNIRANKS 2026

La Universidad de Panamá (UP) se posicionó en el primer lugar entre las 34 universidades evaluadas en el país, de acuerdo con el más reciente informe del UNIRANKS 2026, consolidándose como la principal institución de educación superior a nivel nacional.

“La Universidad de Panamá ocupó el primer lugar en el país en el ranking de EduRank 2026. Se ubicó dentro del 50 % superior a nivel mundial en 13 áreas de investigación, destacándose por su producción científica (4,916 publicaciones académicas y 40,607 citas), su reputación no académica y el impacto de 18 egresados notables”, informó el rector Eduardo Flores.

El estudio, que analizó más de 37,000 universidades en todo el mundo, incluyó a 34 centros de educación superior panameños, de los cuales 22 fueron verificados. Lo que quiere decir que la Universidad de Panamá no solo ocupa el puesto número uno en el país, sino que también se ubica en la posición 44 dentro de América Latina.

A nivel global, la institución alcanza el puesto 3,159 con una puntuación de 58.72, obteniendo además la clasificación “Urelite” y el reconocimiento como universidad verificada.

El ranking UNIRANKS toma en cuenta múltiples indicadores, entre ellos el bienestar estudiantil, premios y reconocimientos, impacto en la web, internacionalización, rendimiento académico e innovación en campus inteligentes, lo que permite una evaluación integral del desarrollo universitario.