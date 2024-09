Una fiesta con la cantante Charli XCX abre la Semana de la Moda de Londres

Normalmente eclipsada por París y Milán, la Semana de la Moda de Londres se puso en marcha este jueves con una eléctrica actuación de la cantante británica Charli XCX durante la presentación de la marca de moda rápida H&M.

La firma sueca transformó un estadio deportivo del este de Londres en un gigantesco club nocturno con una de las sensaciones del verano como protagonista ante un público desenfrenado.

En vez de recurrir al típico desfile, H&M desveló en una coreografía de danza contemporánea su colección otoño-invierno que tiene a la estrella del pop británico como uno de sus rostros.

El lanzamiento en julio de su álbum "Brat", una mezcla de energía festiva y ansiedad juvenil, ha sido todo un éxito y su sencillo "Apple" se ha convertido en banda sonora de millones de videos en redes sociales.

Es una colaboración "excitante", dijo Caroline Rush, la directora del British Fashion Council, el organizador de este evento que intenta mantener a Londres en el mapa de la moda aunque creadoras británicas como Stella McCartney o Victoria Beckham hayan desertado a París.

La Semana de la Moda de Londres contará hasta el martes con 72 diseñadores como JW Anderson, Richard Quinn, Erdem o la casa Burberry, y 48 desfiles.

Coincidencias del calendario, justo antes de la fiesta del gigante de la moda rápida, se celebraron dos desfiles de ropa de segunda mano organizados por la plataforma de comercio electrónico eBay y la oenegé Oxfam.

"Queremos ir contra las ideas preconcebidas: la moda de segunda mano puede ser asequible y tener estilo", dijo Marianne Gybels, de la plataforma lituana de venta de artículos de ocasión Vinted, que colaboró en el desfile de Oxfam.

La creadora y activista británica Katharine Hamnett, de 77 años, cerró el espectáculo con una de sus célebres camisetas con el mensaje "No more fashion victims" ("No más víctimas de la moda").

La oenegé Collective Fashion Justice señaló en un informe reciente que apenas un 3,39% de las 206 marcas miembros del British Fashion Council se han fijado un objetivo de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Algunas voces del mundo de la moda lamentaron en TikTok que la presencia del gigante H&M en el evento londinense no vaya acompañado de "verdaderos progresos" en la calidad de su ropa.

El número dos mundial de la confección aseguró recientemente que estaba intentando "reducir su dependencia del poliéster", un material sintético derivado del petróleo.