"Una batalla tras otra", favorita en unos BAFTA con dos nominaciones para filme brasileño

La película estadounidense "Una batalla tras otra", con catorce nominaciones, parte como favorita este domingo en la ceremonia de los BAFTA, los premios británicos del cine en los que el filme brasileño "El agente secreto" aspira a dos galardones.

Otra película estadounidense, "Pecadores", candidata a trece premios, luchará con "Una batalla tras otra" para hacerse con más distinciones en la gala, a partir de las 19H00 (locales y GMT).

La película brasileña "El agente secreto", dirigida por Kleber Mendonça Filho, nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, optará en los BAFTA a las categorías de mejor guion original y mejor película en lengua no inglesa. De lograr este último, Kleber Mendoça Filho se convertiría en el segundo director brasileño en hacerse con ese reconocimiento.

Walter Salles se llevó el galardón en 1999 por "Central do Brasil" y en 2005 por "Diarios de motocicleta".

Por su parte, las películas estadounidenses "Hamnet", una coproducción con Reino Unido, y "Marty Supreme" optarán a premios en once categorías.

- Cuatro filmes por el récord -

El récord de más premios BAFTA en una edición lo ostenta, desde 1971, la película estadounidense "Dos hombres y un destino" (ganó nueve galardones). Este domingo, cuatro filmes optarán a superar esa marca.

"Una batalla tras otra" es una tragicomedia de Paul Thomas Anderson, que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos.

Por su parte, "Pecadores", de Ryan Coogler, trata sobre el segregacionismo de los años 1930 en Estados Unidos.

"Hamnet" es un largometraje sobre la familia del dramaturgo William Shakespeare, mientras que "Marty Supreme" trata sobre un jugador de tenis de mesa de ambición insaciable.

Otra película que puede llevarse varios premios en esta edición es Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, que cuenta con ocho nominaciones.

Brasil tiene cuatro candidaturas, ya que a las dos de "El agente secreto", se suman las de "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa y Alessandra Orofino, en la categoría de mejor documental, y la de Adolpho Veloso en mejor fotografía por "Sonhos de Trem".

- Antesala de los Óscar -

Los BAFTA suelen marcar la pauta de los Óscar, que se concederán el 15 de marzo.

La lista de aspirantes a los BAFTA es similar a la de los premios de Hollywood, con "Pecadores" liderando con 16 candidaturas, seguida de "Una batalla tras otra" con 13.

Esta última compite por el BAFTA a la mejor película, mejor dirección y mejor actor (Leonardo DiCaprio) y mejor actriz (Chase Infiniti).

"Pecadores" compite en las categorías importantes de los BAFTA, con Michael B. Jordan nominado a mejor actor.

Frankenstein, con nueve nominaciones en los Oscar, aspira entre otros en los BAFTA a mejor actor de reparto con el australiano Jacob Elordi.

Otra presencia mexicana entre los nominados es la de José Antonio García, en la categoría de mejor sonido por "Una batalla tras otra".

En esa sección, García competirá con el costarricense Felipe Pacheco por su participación en "Pecadores".

En el apartado de mejor actor de reparto también fue nominado el puertorriqueño Benicio del Toro, por "Una batalla tras otra".

Por su parte, la productora mexicana Nidia Santiago opta al premio de mejor película de animación con "Amelie y los secretos de la lluvia".

Al galardón de mejor película optarán "Una batalla tras otra", "Pecadores", "Hamnet", "Marty Supreme" y "Valor sentimental".

En la categoría de mejor dirección competirán Yorgos Lanthimos ("Bugonia"), Chloé Zhao ("Hamnet"), Josh Safdie ("Marty Supreme"), Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra"), Joachim Trier ("Valor sentimental") y Ryan Coogler ("Pecadores").

La china-estadounidense Chloé Zhao busca hacer historia como la primera mujer en lograr dos veces el premio a la mejor dirección, tras imponerse en 2021 con "Nomadland".

En la sección de mejor película de habla no inglesa, además de "Un agente secreto", competirán la española "Sirat", la iraní "Un simple accidente", la noruega "Valor sentimental" y la tunecina "La voz de Hind Rajab".