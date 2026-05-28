Un fondo de ayuda a un archipiélago vulnerable al cambio climático invirtió en energías fósiles

El archipiélago de Tuvalu, uno de los países más vulnerables al cambio climático, confiaba en un fondo fiduciario para enfrentar la subida del mar. Pero una investigación de AFP acaba de revelar que ese fondo, gestionado por una empresa estadounidense, ha estado invirtiendo en combustibles fósiles.

El archipiélago del Pacífico Sur anunció que está analizando la "exposición a los combustibles fósiles" de ese fondo, dotado con 200 millones de dólares, tras conocer los hallazgos de la AFP.

La investigación muestra que el fondo, gestionado por la firma estadounidense Mercer, invirtió en minas de carbón, exploración gasífera y la mayor refinería de petróleo del mundo.

Tuvalu es una serie de atolones de coral y figura entre los países más expuestos a los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y la propagación de enfermedades tropicales.

La superficie terrestre es tan escasa que la pista del aeropuerto internacional se usa también como pabellón deportivo.

Dada la fragilidad de su economía y sus escasos recursos naturales, Tuvalu confía en un fondo fiduciario gubernamental para financiar su lucha contra la crisis climática.

Su gestión se confió en 2022 a Mercer, que invirtió los recursos en fondos con participaciones en grandes empresas de combustibles fósiles, según documentos financieros e informes oficiales consultados por AFP.

El Fondo Fiduciario de Tuvalu fue creado en 1987 con apoyo de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, y es una fuente crucial de financiación para un país muy dependiente de la ayuda exterior.

El activista local Richard Gokrun calificó de "realmente chocante" que el país esté vinculado a inversiones en combustibles fósiles, responsables de un calentamiento global que amenaza su supervivencia.

"Estamos muy a favor de salir de los combustibles fósiles, porque vemos el impacto en el país", dijo a AFP desde la capital Funafuti este hombre que trabajó en los servicios meteorológicos.

"Los mayores cambios que vemos es la subida del nivel del mar. Hay zonas nuevas que están siendo inundadas", añadió Gokrun.

Mercer no quiso responder en detalle. "No comentamos ni facilitamos análisis sobre nuestros clientes o sus carteras de inversión", indicó.

- "Impactos adversos" -

Las directrices estratégicas de Tuvalu están claras en los "objetivos de inversión" del fondo.

"Tuvalu es especialmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, por lo que conviene reflejar esto en la estrategia de inversión", reza el documento.

El fondo, explicita el texto, debe minimizar su exposición a "las reservas de combustibles fósiles y a las emisiones de carbono".

Según un informe trimestral de septiembre de 2025, Mercer invirtió el dinero de Tuvalu en fondos especializados en categorías como "acciones australianas", "acciones internacionales" y "mercados emergentes".

Mercer no tiene la obligación de especificar todas las empresas en cartera, pero sí publica las diez mayores posiciones. AFP analizó las inversiones realizadas en 14 fondos.

El llamado fondo de "mercados emergentes" invirtió en la multinacional india Reliance Industries, según documentos fechados en diciembre de 2025.

Reliance es dueña del complejo petroquímico de Jamnagar, en el oeste de India, presentada como la mayor refinería de petróleo crudo del mundo.

Jamnagar emitió cerca de 20 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2022, con lo que fue la refinería de petróleo más contaminante del mundo, según la oenegé Climate Trace.

- Fondos para combustibles fósiles -

Tuvalu invirtió también en un fondo gestionado por Mercer con participaciones en las empresas de servicios públicos Southern Company y Duke Energy, el segundo y el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, según el Political Economy Research Institute.

Mercer puso igualmente dinero de Tuvalu en fondos ligados al gigante minero Rio Tinto y el grupo australiano de petróleo y gas Woodside Energy, uno de los mayores emisores del país, según datos gubernamentales.

Estas inversiones resultan especialmente sensibles para Tuvalu, que intentó en vano convencer a Australia de no ampliar por 40 años la concesión del proyecto gasífero North West Shelf, operado por Woodside.

El ministro del Clima del archipiélago, Maina Talia, alertó entonces de que las emisiones de este proyecto amenazaban "la supervivencia" de las islas.

Alrededor de un 12% del Fondo Fiduciario de Tuvalu, es decir unos 25 millones de dólares, ha sido invertido en "acciones australianas", cuya participación principal se encuentra en el grupo minero BHP, el mayor del planeta.

Aunque BHP se ha alejado del carbón en los últimos años, mantiene participaciones en minas australianas que extraen este combustible para la producción de acero.

- "Sentencia de muerte" -

Tuvalu será un foco de atención internacional este año, cuando reciba a varios líderes en una cumbre especial previa a la COP31 de Turquía.

El archipiélago confía en la conferencia climática de la ONU para atraer "nuevos contribuyentes" a su fondo fiduciario, según un informe del gobierno en septiembre.

Su primer ministro, Feleti Teo, calificó de "inmoral e inaceptable" conceder subsidios y exportar combustibles fósiles.

"Es una sentencia de muerte para nosotros el que países más grandes sigan abriendo nuevos proyectos de combustibles fósiles", aseveró hace dos años.

Las inversiones efectuadas por Mercer parecen "no mostrar prácticamente ninguna consideración formal por el cambio climático", según Sebastian Gehricke, experto en finanzas climáticas de la Universidad de Chicago.

Los hallazgos de AFP "claramente exigen una mayor investigación" y la "plena publicación de las participaciones" del fondo, añade Iván Díaz-Rainey, profesor de finanzas de la universidad Griffith de Australia.

Una portavoz dijo que el Fondo Fiduciario de Tuvalu está analizando su exposición a los combustibles fósiles, a la luz de lo revelado por AFP.

"Dado que Tuvalu es especialmente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático, el Fondo Fiduciario de Tuvalu trata de minimizar al máximo su exposición a las reservas de combustibles fósiles y las emisiones de carbono", dijo la portavoz.