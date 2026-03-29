Tombochio refuerza su confianza con el nuevo sencillo “Givenchy”

La estrella emergente de la música mexicana, Tombochio, lanza “Givenchy», el tercer sencillo de su próximo álbum STAR. Producida por el artista junto a Luis Fernando Urias, la canción se construye sobre un estilo norteño que destaca un acordeón prominente y un ritmo de percusión, fusionados con la voz suave de Tombochio.

A pesar de sus referencias lujosas, en su esencia, “Givenchy» es un recordatorio de que alcanzar tus sueños requiere enfoque, esfuerzo y mantenerse fiel a quien eres. “Quería salir con algo motivacional. Le buscamos macizo por aquí por allá, sin agachar la mirada, porque detrás del sol están las estrellas,” comparte Tombochio.

El lanzamiento viene acompañado de un video de estilo documental, filmado por Adrian Shootz (Adrian Menchaca). Con la Ciudad del Vaticano, Roma y Madrid como telón de fondo, el material visual ofrece una mirada íntima a Tombochio y sus amigos. Ya sea una sesión de fotos, una caminata cinematográfica bajo la lluvia o reírse de que se les detuvo el coche en plena autopista europea, el artista está disfrutando al máximo y asegurándose de no dar nada por sentado. “Es un concepto orgánico como todo en mi estilo, mostrando las cosas como son,” cuenta Tombochio.

Tombochio se basa en una trayectoria extraordinaria que combina un profundo respeto por las tradiciones regionales mexicanas con una perspectiva fresca y moderna. La semana pasada fue reconocido en los Premios BMI por su trabajo en la exitosa canción “El Lokerón.”

En 2025, lanzó su álbum debut GAD, el cual ofreció una experiencia musical inmersiva a lo largo de 17 temas que combinan el norteño culichi, el tololoche, el bajo quinto, el acordeón y la guitarra, consolidándose como un artista referente del género. Además, ha escrito para algunos de los artistas más influyentes del género, como Peso Pluma y Tito Doble P, y ha colaborado con Clase Personal y Chino Pacas.