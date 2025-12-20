Timothee Chalamet aclara que no es EsDeeKid y rapea sobre su novia

Los rumores que durante meses circularon en redes sociales sobre una supuesta doble identidad de Timothée Chalamet parecen haber llegado a su fin. El actor nominado al Oscar y el misterioso rapero EsDeeKid decidieron aclarar la situación de la manera más directa posible: colaborando juntos.

Desde que EsDeeKid se volvió viral, muchos usuarios especularon que en realidad se trataba de Chalamet bajo un alter ego. Las teorías se apoyaban en similitudes evidentes: voces parecidas, complexión física similar y unos ojos prácticamente idénticos. Sin embargo, este viernes 19 de diciembre ambos artistas desmintieron las especulaciones al lanzar un remix del tema “4Raws” y aparecer juntos en el videoclip oficial.

Mientras tanto, Chalamet continúa con una agenda intensa de promoción por su nueva película “Marty Supreme”. El miércoles 17 de diciembre, el actor de 29 años fue visto saliendo de su hotel en Nueva York rumbo a entrevistas de prensa. Para la ocasión, lució una chaqueta azul claro de la película, combinada con una bufanda a juego, jeans y botas marrones. Tras cumplir con varios compromisos, cerró la jornada cenando con amigos en el restaurante Via Carota.

La semana ha estado marcada también por momentos familiares y de pareja. La noche anterior, Chalamet asistió al estreno neoyorquino de Marty Supreme acompañado de su madre, con quien vistió atuendos coordinados. Días antes, en la premiere de Los Ángeles, el actor y su novia, Kylie Jenner, también llamaron la atención por lucir looks a juego.

Marty Supreme está protagonizada por Chalamet en el papel de Marty Mauser, un joven con un sueño que nadie toma en serio y que atraviesa todo tipo de dificultades en su camino hacia la grandeza. La cinta está inspirada de forma libre en la vida del legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman.

La película llegará a los cines el próximo 25 de diciembre, consolidando un cierre de año intenso para el actor, tanto en el cine como, inesperadamente, en la música.