Cultura

Tarde de picnic, música en vivo, clases de yoga, y más en el Biomuseo

Tarde de picnic, música en vivo, clases de yoga, y más en el Biomuseo
Redacción Web
24 de enero de 2026

El Biomuseo realizará el domingo 25 de enero la primera edición del “Parqueo”, una actividad abierta al público que se desarrollará de 12:00 p.m. a 6:30 p.m., en los predios de la instalación ubicada en la Calzada de Amador, en Ciudad de Panamá.

Los responsables del Biomuseo recalcan que la “actividad es gratuita para todo público (No incluye acceso a las exhibiciones). Un plan para relajarte, moverte un poco y quedarte el resto de la tarde disfrutando de la sombra”.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en una clase de yoga, música en vivo, comidas y bebidas del Café del Biomuseo, una sesión de observación astronómica y juegos de mesa.⁣⁣

Instagram

En el marco de esta actividad, se lanzará “Biomuseo Estéreo”, su nueva serie de playlists en Spotify diseñada para acompañar la experiencia antes, durante y después del parqueo, accesible a través del enlace en el perfil en redes sociales del museo.⁣⁣

Se recomienda a los asistentes llevar petate, termo con agua y utilizar repelente y bloqueador solar.

Instagram
Tags:
Panamá
|
Biomuseo
|
Calzada de Amador
|
domingo
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR