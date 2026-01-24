Tarde de picnic, música en vivo, clases de yoga, y más en el Biomuseo

El Biomuseo realizará el domingo 25 de enero la primera edición del “Parqueo”, una actividad abierta al público que se desarrollará de 12:00 p.m. a 6:30 p.m., en los predios de la instalación ubicada en la Calzada de Amador, en Ciudad de Panamá.

Los responsables del Biomuseo recalcan que la “actividad es gratuita para todo público (No incluye acceso a las exhibiciones). Un plan para relajarte, moverte un poco y quedarte el resto de la tarde disfrutando de la sombra”.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en una clase de yoga, música en vivo, comidas y bebidas del Café del Biomuseo, una sesión de observación astronómica y juegos de mesa.⁣⁣