Tarde de picnic, música en vivo, clases de yoga, y más en el Biomuseo

El Biomuseo realizará el domingo 25 de enero la primera edición del 'Parqueo', una actividad abierta al público que se desarrollará de 12:00 p.m. a 6:30 p.m., en los predios de la instalación ubicada en la Calzada de Amador, en Ciudad de Panamá.Los responsables del Biomuseo recalcan que la 'actividad es gratuita para todo público (No incluye acceso a las exhibiciones). Un plan para relajarte, moverte un poco y quedarte el resto de la tarde disfrutando de la sombra'.Durante la jornada, los asistentes podrán participar en una clase de yoga, música en vivo, comidas y bebidas del Café del Biomuseo, una sesión de observación astronómica y juegos de mesa.