Solbi y Lee Kyu-han anuncian boda tras consolidar su relación

La cantante, pintora y presentadora surcoreana Solbi, cuyo nombre real es Kwon Ji-an, y el actor Lee Kyu-han contraerán matrimonio en abril de 2027, confirmó la agencia de representación de la artista.

La noticia llega después de que la pareja formalizara ante sus familias sus planes de boda.

De acuerdo con Jian Castle, ambas familias sostuvieron recientemente una reunión oficial en la que recibieron la noticia y expresaron su respaldo a la unión.

Solbi, de 42 años, y Lee Kyu-han, de 46, iniciaron su relación sentimental tras coincidir en el programa de citas de la cadena pública KBS Oh Man Chu, emitido el año pasado en Corea del Sur.

Desde entonces, la pareja ha mantenido una relación estable que despertó el interés de seguidores y medios del entretenimiento surcoreano, especialmente por la popularidad de ambos en la industria cultural del país.

La agencia explicó que la ceremonia de matrimonio está prevista para abril del próximo año, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre la fecha exacta ni el lugar del enlace.

Solbi ha desarrollado una destacada carrera como cantante y artista visual, mientras que Lee Kyu-han es reconocido por su trayectoria en televisión y cine.