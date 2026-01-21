Sindicato de Periodistas rinde homenaje a José “Ñato” Contreras

El Sindicato de Periodistas de Panamá organizará el taller “Transparencia, Periodismo Sindical y Ley de Prensa”, el cual se llevará a cabo del 26 al 28 de enero de 2026.

El evento se dictará bajo la modalidad presencial en el Edificio No. 287 del Paseo Gorgas, en Ancón, sede del colectivo profesional de la información.

La actividad está dirigida a periodistas y comunicadores sociales en ejercicio interesados en fortalecer sus herramientas de análisis, investigación y cobertura.

Durante el evento se realizará una dedicatoria In Memoriam al periodista José “Ñato” Contreras, quien falleció en diciembre del año pasado.Reconocidas figuras del gremio impartirán los talleres, entre ellas: Gonzalo Delgado, Alberto Velásquez, Grisel Bethancourt, Lorenzo González Palma, Edgardo Murgas, Alfonso Gómez y Garritt Geneteau.

Entre los temas que se abordarán destacan:

Uso de la inteligencia artificial en el periodismo.

Normas que regulan la profesión ante la falta de una ley regulatoria.

Ética en el desarrollo de la información.

El periodismo panameño ante la desinformación y la transformación digital.