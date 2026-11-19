El cantante colombiano Silvestre Dangond continúa con su gira internacional “El Baile de Todos”, una serie de presentaciones que sigue sumando escenarios dentro y fuera de Colombia.

Tras su participación en Venezuela y su presencia en la programación del Festival Náutico de Cartagena, el artista se prepara para una nueva ronda de conciertos que incluirá actuaciones en territorio venezolano y en varias ciudades de Estados Unidos.

Venezuela ha sido una de las paradas destacadas de la gira. Dangond se presentó los días 6 y 7 de noviembre en Wynwood Park, en Valencia, y el 16 de noviembre actuó en la Terraza del Sambil de Maracaibo, en el marco de la Feria de La Chinita.

En Colombia, el intérprete formó parte de las celebraciones de las Fiestas de Independencia de Cartagena. El 14 de noviembre encabezó la programación de cierre del Festival Náutico 2026, celebrado en la Bahía de las Ánimas.

La agenda internacional continuará el 21 de noviembre en Mérida, Venezuela, con una presentación en el Estadio Metropolitano. Posteriormente dará inicio a una nueva etapa de “El Baile de Todos Tour USA 2026”, que recorrerá durante diciembre las ciudades de Charlotte, Atlanta, Miami, Tampa, Houston, Los Ángeles y San José.

El recorrido también contempla un nuevo regreso a Venezuela en 2027. El 23 de enero, el artista participará en la programación musical de la Feria Internacional de San Sebastián, en San Cristóbal.

Mientras avanza la gira, Dangond mantiene la promoción de “Hay Amores”, sencillo lanzado el 29 de octubre y que ha sido ampliamente acogido por sus seguidores. La canción está acompañada por un videoclip grabado en Valledupar, que resalta los paisajes y las raíces vallenatas de la región.