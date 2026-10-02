$!Series con sello israelí

The Angel: La historia de Ashraf Marwan es una película de Netflix de 2018 que narra la vida real de Ashraf Marwan, un alto funcionario egipcio que fue yerno del presidente Gamal Abdel Nasser y asesor clave de su sucesor, Anwar Sadat.

La trama muestra el peligroso papel que jugaba al operar de manera encubierta, buscando evitar muertes masivas y fomentar la paz entre ambas naciones, aunque la historia real también debate si en realidad actuaba como un agente doble para engañar a Israel. Además, la película explora la tensión política y el riesgo constante de su doble vida en la cúspide del poder político en Medio Oriente.