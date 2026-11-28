La reseña de esta celebración fue compartida por Ángel Santos Barrios Q., colaborador especial de Metro Libre.

El corregimiento de Santo Domingo, en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, celebró este 28 de noviembre sus 117 años de fundación con una jornada dedicada a las tradiciones, el folclore y la identidad interiorana.

La conmemoración reunió a residentes y visitantes, quienes disfrutaron de un desfile de carretas típicas decoradas con estampas de las costumbres y actividades del campo, así como de una cabalgata que llenó de color las calles de la comunidad.

La celebración también permitió destacar la vocación productiva de Santo Domingo, donde la agricultura, la ganadería y la pesca forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Entre sus principales cultivos figuran el maíz, la sandía y el melón, actividades que contribuyen al sustento de numerosas familias.

Este aniversario tuvo además un significado especial para la población, luego del terremoto del pasado 9 de octubre y las réplicas que afectaron a comunidades de Azuero y sectores de Veraguas.

En medio de ese contexto, la jornada se convirtió en una oportunidad para fortalecer la convivencia, compartir sus manifestaciones culturales y mantener vivas las tradiciones que identifican a esta comunidad, mientras sus habitantes miran hacia el futuro con esperanza.