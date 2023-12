Robi Guid le canta a las “Rompe corazones”

E.Ortega | Robi Guid ha cerrado el 2023 con el lanzamiento de “Rompe corazones”, un sencillo producido por LH.

De acuerdo al artista, en este corte se ha mezclado el gustado romantic style con el afrobeat para lograr un sonido nostálgico y reflexivo.

“En esta canción hablo de una infidelidad, de esa búsqueda de respeto cuando en una relación, la otra persona, quiere otras cosas... Grabarla fue toda una experiencia, me la presentaron y me gustó muchísimo; su vibra me contagió de inmediato y eso es lo que quiero replicar en el público”, comentó el artista urbano.

Reveló que en enero de 2024 le dará luz verde a otra canción, que se encuentra trabajando. “A futuro también me gustaría experimentar con ritmos como el dembow y otros brasileños; estoy practicando eso”.

En sus redes, @robiguid_507, comparte más de su trabajo y presentaciones.