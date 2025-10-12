Ricardo Montaner revive la magia con el estreno de “Vivo: Vélez 2007 (Vol. 2)”

El cantautor Ricardo Montaner, uno de los íconos más influyentes de la música romántica en español, lanza “Vivo: Vélez 2007 (Volumen 2)”, la segunda entrega del histórico concierto grabado en vivo ante más de 50 mil espectadores en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires.

Bajo el sello discográfico Montaner Legacy, este nuevo volumen no solo continúa el legado de uno de los conciertos más significativos en su carrera, sino que también representa un regalo especial para sus seguidores, quienes han aguardado pacientemente la salida de esta segunda parte.

Este nuevo álbum revive la magia de aquella noche inolvidable de 2007, ofreciendo interpretaciones cargadas de pasión, nostalgia y la conexión única que Montaner siempre ha mantenido con su público argentino, y que ahora se extiende en una entrega mundial.

La producción logra capturar fielmente no solo la potencia vocal del artista, sino también la intimidad y el carisma de un cantante que ha sabido conquistar a múltiples generaciones con himnos atemporales. “Vivo: Vélez 2007 (Vol.2)” es un testimonio de la permanencia y relevancia de su música en el panorama latinoamericano.

La selección musical en este volumen es un viaje emotivo que abarca grandes éxitos y momentos cumbres. El álbum incluye clásicos como “Algo De Mí”, “Solo Otra Vez”, “Tan Enamorados”, “Déjame Llorar”, “Me Va A Extrañar”, “La Cima Del Cielo”, “El Poder De Tu Amor” y “En El Último Lugar Del Mundo”.

Un punto culminante lo marcan las emotivas colaboraciones con la voz eterna de Mercedes Sosa, en las interpretaciones de “Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón” y “Y Dale Alegría A Mi Corazón”, rindiendo un profundo tributo al alma del folclore y la canción latinoamericana. También se suman a la lista las canciones “Nostalgias” y “Volver”.