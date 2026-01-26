Ricardo Montaner imparable: “El Último Regreso” se mantiene como el #1

El cantante venezolano Ricardo Montaner se colocó por segunda semana consecutiva, en el puesto #1 del chart general de la radio en México con su sencillo “El Último Regreso”.

Este logro posiciona al tema como la canción más escuchada en todo el país, reafirmando la vigencia absoluta de su propuesta artística y su capacidad inigualable para dominar las listas de popularidad. El éxito en la radio mexicana es un testimonio del poder de convocatoria de Montaner, quien sigue siendo un pilar fundamental de la música romántica en español en pleno 2026.

Con “El Último Regreso”, Montaner logra una narrativa que dialoga con la nostalgia, el amor y la esperanza, elementos que han definido su esencia a lo largo de décadas de evolución musical. E

l impacto de la canción no solo se refleja en las cifras, sino en la conexión profunda que ha logrado con el público, demostrando que su obra trasciende el tiempo y continúa marcando el pulso emocional de millones de personas en toda la región. C

omo broche de oro a este gran momento, el artista se prepara para dar inicio a su gira internacional homónima, “El Último Regreso”, la cual recorrerá escenarios emblemáticos de México, América del Sur, Estados Unidos y Europa.